فلكية جدة: الزهرة يقترن بنجم قلب الأسد فجر السبت

قال المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس ببضعة ساعات صبيحة يوم السبت 3 أكتوبر 2020 وقوع كوكب الزهرة في حالة اقتران نادر مع نجم قلب الأسد.

وأوضح أبوزاهرة، في بيان للجمعية، أنه “سيفصل بينهما 0.6 درجة فقط، في منظر بديع مشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الشرقي، لن يتكرر إلا بعد 8 سنوات”.

وأوضح أن “المقصود بالاقتران إن إثنين من الأجسام السماوية يظهران شمال او جنوب بعضهما ظاهريا بالنسبة للراصد على قبة السماء”.

والزهرة سيظهر كنقطة ضوئية بيضاء براقة ساطعة لا يماثله شىء فهو ثالث المع جسم بعد الشمس والقمر وبالقرب منه نجم قلب الاسد.

ورغم أن هذا النجم من نجوم القدر الأول، إلا أنه سيظهر خافتا بجانب الزهرة الذي سيفوقه لمعانا بحوالي 150 مرة.

ويمكن للراصد رؤيتها سوياً في نفس مجال رؤية المنظار، وعند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب (وليس المنظار) فإن قرصه مضاء بنسبة 72 % بنور الشمس في الوقت الحالي، لكن نظرا لحركة الكوكب في مداره الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة سيصغر حجم قرصه الظاهري نظرا لابتعاده عن الأرض وسيقابل ذلك زيادة في إضاءة قرصة تدريجياً حتى يصبح في طور الاكتمال استعدادا لبداية عودته لسماء المساء اواخر مارس 2021.

وبعد يوم الاقتران تزداد الفجوة بين الزهرة وقلب الأسد، إلا انهما سيكونان قريبيبن من بعضهما كفاية ليظهرا في مجال رؤية المنظار لبضعة أيام مقبلة.

يذكر أن نجم قلب الأسد هو النجم الوحيد بين النجوم البراقة الذي يقع تقريبا على المسار الظاهري السنوي للشمس امام المجموعات النجمية في دائرة البروج، وتاريخيا كان نجم قلب الأسد يتزامن مع نقطة الانقلاب الصيفي منذ حوالي 4300 سنه مضت وفي وقتنا الحالي فإن الشمس لها اقتران سنوي مع نجم قلب الأسد في 22 أغسطس أو بعد حوالي شهرين من الانقلاب الصيفي او قبل شهر من حدوث الاعتدال الخريفي.