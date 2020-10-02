الرياض: ضبط شخصين تورطا بارتكاب عدة جرائم خلال قيادتهما مركبة مسروقة #عاجل

تمكنت شرطة الرياض، اليوم (الجمعة)، من ضبط مواطنين، بعد تورطهما في ارتكاب عدة جرائم سرقة.

وقال الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطِنين اثنين في العقدين الثالث والرابع، لتورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم.

وأوضح الكريديس، في بيان، أن الجرائم تمثلت في سرقة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من المتاجر ومباني الشركات والمخيمات، في عدد من الأحياء بمدينة الرياض ومحافظة المزاحمية.

وأوضح أنه تم ضبطهما يقودان مركبةً مسروقة وعثر بداخلها على أجهزة كهربائية وإلكترونية مسروقة، بالإضافة إلى أدوات يستخدمانها في جرائمهما، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.