عبدالله النفيسي: أحب جماعة الإخوان وأويدهم

أثار الدكتور عبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية والنائب الكويتي السابق، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانه تأييد جماعة الإخوان المسلمين.

وجاء إعلان “النفيسي” ردا على سؤال من أحد المتابعين، قال فيه: “دكتور عبدالله سؤال أتمنى تجيب عليه.. هل أنت عضو في جماعة الإخوان؟.

وجاء رد النفيسي صادما للبعض، إذ قال: “لا أنا لست عضواً في جماعة الاخوان، ولكني أحبّهم وأؤيدهم وأظن أنهم ظُلِمُوا”.

وعرف أستاذ العلوم السياسية مؤخرا بتأييده لجماعة الإخوان المسلمين، عبر تغريداته بمواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لكونه متخصصا في الشأن الإيراني، ويعد أحد أبرز الرافضين للتدخلات الإيرانية في المنطقة.

واعتاد “النفيسي” إثارة الجدل، وكانت أبرز تصريحاته أنه بحلول عام 2025 لن يبقى في الخليج والجزيرة العربية إلاّ ثلاث دول فقط، وهي ( السعودية، اليمن، وسلطنة عُمان )، موضحا أن الدول الصغرى ستنضم إلى تلك الدول.