البعثة الدبلوماسية السعودية في الكويت تؤدي الصلاة على قبر الشيخ صباح الأحمد

أدى أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية في الكويت، اليوم الجمعة، الصلاة على قبر الشيخ صباح الأحمد.

وقال سلطان آل سعود، ‏‏‏‏‏سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، إن من أقل حقوق الوالد على أبنائه بعد وفاته هو الدعاء له.

وأضاف “آل سعود” في بيان، أن “أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت بعد صلاة عصر هذا اليوم الفضيل أدوا صلاة الميت على قبر سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله والدعاء له بالرحمه والمغفرة”.

ودعا السفير السعودي لدى الكويت، الله عز وجل، أن يتقبل الشيه صباح الأحمد بقبول حسن.