عقوبات أوروبية على 40 فردا بيلاروسيا بسبب قمع المتظاهرين

تبنى الاتحاد الأوروبي رسميا عقوبات بحق 40 فردا بيلاروسيا بسبب شن “حملة إجراءات وحشية على المتظاهرين السلميين” وتزوير الانتخابات، عقب شهور من المفاوضات بين قادة التكتل الـ.27

ولا تشمل القائمة التي من المتوقع أن تجمد أصول الأفراد المعنيين وتحول دون دخولهم دول التكتل، الرئيس أليكسندر لوكاشينكو.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية جوزيب بوريل: “هذا يبعث برسالة دعم قوية من جانب الاتحاد الأوروبي للحقوق الديمقراطية لشعب بيلاروس لانتخاب رئيسهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وبإدانتنا للقمع والعنف ضد الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الأساسية”، مضيفا أن القائمة سوف تكون تخضع لمراجعة مستمرة.

وفي حين خلت القائمة من اسم لوكاشينكو، فإن مسؤولين آخرين رفيعي المستوى مثل وزير الشؤون الداخلية يوري كارايف ومجموعة من معاونيه وكذلك موظفي لجنة الانتخابات، يخضعون لعقوبات الآن.