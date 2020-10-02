“لأجل مجتمع خالٍ من العنف” حملة توعوية بفرع الموارد البشرية بالرياض

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملته التوعوية ” لأجل مجتمع خالٍ من العنف الأسري” والتي استهدفت منسوبي ومنسوبات الفرع والدور والمراكز الأخرى التابعة له.

اشتملت الحملة التي استمرت يومين على محاضرة تثقيفية ” عن بعد” بعنوان ” حياة آمنة من العنف” القتها اخصائية العلاج والإرشاد النفسي أ. هيا السويلم وتناولت فيها مفهوم العنف واسبابه ووسائل العلاج من آثاره ، كما صاحب الحملة توزيع المنشورات التوعوية على الإدارات النسائية والرجالية داخل الفرع والتي توضح كيفية التعامل مع حالات العنف ودور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوحدات الحماية الاجتماعية في الحد من العنف مع ارفاق رقم التواصل لبلاغات العنف الأسري 1919 في جميع فقرات الحملة.

تأتي هذه الحملة كجزء من الحملات التثقيفية التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض دورياً للتوعية المجتمعية والتعريف بالخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شتى المجالات.