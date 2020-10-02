إيران تنكل بأهل السنة: حكم بالسجن 6 أعوام بحق إمام جمعة احتج على قمع المتظاهرين

تواصل إيران التنكيل بأهل السنة، وأصدت محكمة في مدينة مشهد اليوم حكما بالسجن 6 سنوات بحق إمام مسجد احتج على قمع المتظاهرين خلال خطبة الجمعة.

فضل الرحمن كوهي، إمام الجمعة السني في إحدى مناطق سيستان- بلوشستان، احتج على قمع متظاهري نوفمبر الماضي، وقال عضو بإدارة مدرسة أنوار الحرمين الدينية، التي يديرها فضل الرحمن كوهي، لموقع “سني أونلاين” إن فضل الرحمن كوهي أخبره عبر الهاتف أن المحكمة أخطرته بالحكم.

وكان رجل الدين السني قد اعتقل يوم 28 نوفمبر 2019، بعد فترة وجيزة من تصريحاته حول قمع الاحتجاجات.

وقد أثار اعتقاله احتجاجات في عدد من مدن سيستان-بلوشستان. وفي بعض التجمعات، فتحت قوات الأمن النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع.