على خطى حليفتها تركيا.. إيران تدعم أذربيجان في أزمة قره باخ

أعلنت إيران دعم أذربيجان في النزاع العسكري مع أرمينيا، على خطى حليفتها تركيا.

وأصدر 4 ممثلين للمرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة “أذربيجان الشرقية” و”أذربيجان الغربية” و”زنجان” و”أردبيل” بياناً اعتبروا فيه الهجوم العسكري الذي تقوم به جمهورية أذربيجان بهدف “استعادة أراضي” قره باغ بأنه “قانوني ومشروع”.

كما جاء في البيان أن إيران وضعت طريق “نخجوان” تحت تصرف الحكومة الأذربيجانية.

وكان هؤلاء الممثلون الأربعة قد أصدروا قبل ذلك بيانًا حول النزاع بين أذربيجان وأرمينيا، وهو ما لاقى بعض الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُعد إقليم قره باغ، قانونيًا، جزءًا من الأراضي الأذربيجانية، ومنذ الحرب التي اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان عام 1994 أصبح هذا الإقليم يخضع لحكم ذاتي مدعوم من الجماعات الأرمينية نظرًا إلى الأكثرية السكانية التي تقطن في الإقليم. وشهد الإقليم عدة نزاعات خلال العقود الثلاثة الماضية مما خلّف قرابة الـ 30 ألف ضحية من الطرفين.