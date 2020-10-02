بالصور… المصريون يردون على “تحريض الإخوان” بحشود في احتفالات نصر أكتوبر ودعم الدولة #الشعب_المصري #اكتوبر

احتشد عدد كبير من المصريين في محافظات مصر، اليوم الجمعة، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر ودعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورفع المصريون المحتشدون في ميادين الاسكندرية والقاهرة والسويس والمنصورة ومدن مصرية أخرى لافتات “لا للخونة والجواسيس الإخوان”، ورددوا هتافات “في ضهرك يا مصر” و”معاك يا سيسي”.

وكانت قنوات الإخوان الهاربين في تركيا وقطر وعلى رأسهم الجزيرة تبنت دعوات لتحريض المصريين على النزول في الشوارع وإثارة الفوضى بفيديوهات، كشفتها قنوات مصرية أنها مزيفة وتعود إلى العام 2013، وقت إسقاط جماعة الإخوان في مصر.



