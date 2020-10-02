المزايا والتسهيلات التمويلية تسهم في زيادة نسب الحجوزات في مشاريع “سكني” تحت الإنشاء

توفّر مشاريع برنامج “سكني” تحت الإنشاء 132 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 82 مشروعاً يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص حول مناطق المملكة، بينها 58 مشروعاً يتواصل العمل على تنفيذها، حيث تتيح عدداً من المزايا والتسهيلات التمويلية التي تسهم في تيسير حصول الأسر المستفيدة من البرنامج للوحدات التي تتناسب مع رغباتها وقدراتها، إذ عملت وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج “سكني” على توفير مجموعة من الخدمات بالتعاون مع الجهات التمويلية من البنوك والمؤسسات.

وتشّمل المزايا التمويلية المتاحة ضمن المشاريع السكنية تحت الإنشاء تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والقسط الشهري المرن الذي يتناسب مع الوضع المالي للمستفيد، والإعفاء من سداد قيمة العقار في حال الوفاة أو العجز الكُلي، وكذلك إمكانية تخفيض الدفعة الأولى المُقدمة إلى 5% بدلاً من 10% مع امكانية تقسيطها أو تقديمها كدفعة واحدة، وإتاحة تأجيل السداد لمدة سنتين، وذلك وفق الشراكة الاستراتيجية بين الجهات التمويلية والمطورين العقاريين ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحت مظلة “برنامج الإسكان”.

ويأتي ذلك إلى جانب المزايا التي توفّرها المشاريع “تحت الإنشاء” من حيث تنوّع النماذج ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس، وجودة البناء وتوفير جميع الضمانات اللازمة والسعر التنافسي الذي يتناسب مع معظم فئات المستحقين للدعم السكني بما يتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، إضافة إلى البيئة السكنية المناسبة في المشاريع، بما يحقّق معايير جودة الحياة وتوافر المواقع الخدمية المخصصة للمرافق التعليمية والصحيّة والتجارية والترفيهية وغيرها، ولمزيد من التفاصيل حول المشاريع “تحت الانشاء” يمكن زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/all-projects-map?field_project_related_to_value%5B%5D=sharakat&projects_view=sharakat .

وتقع معظم تلك الوحدات ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي أعلن عنها البرنامج في مواقع استراتيجية على مستوى مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، على مقربة من الخدمات الحيوية كالمطارات والمستشفيات والجامعات، ضمن بيئة سكنية تعتبر نموذجاً لحياة عصرية حديثة تتوافق مع مستهدفات برنامجي “الإسكان” و”جودة الحياة”، حيث اطلق البرنامج حتى الآن ضاحية الجوان في الرياض، وضاحيتي الجوهرة والميّار في جدة، وضاحية الواجهة في الدمام، وكذلك ضاحية السديم في خميس مشيط.

وتعتبر الوحدات السكنية ضمن المشاريع “تحت الإنشاء” إحدى الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني”، وتأتي بالإضافة إلى امكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، إلى جانب مجموعة من التسهيلات والخدمات الإضافية المتاحة عبر تطبيق وموقع “سكني” ضمن إجراءات سهلة وميسّرة.

يُذكر بأن الوحدات السكنية ضمن المشاريع “تحت الإنشاء” تشهد إقبالاً متزايداً من الأسر المستفيدة في ظل ما توفّره من مزايا متنوعة، إذ تم حجز أكثر من 55 ألف وحدة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر اغسطس الماضي، فيما تمكّن برنامج “سكني” خلال الفترة ذاتها من خدمة أكثر من 253 ألف أسرة في جميع المناطق استفادت من مختلف الخيارات التي يوفرها.