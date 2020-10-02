تعليم القصيم تسند مهام الأمن والسلامة في المدارس للإداريين

أسندت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم، اليوم، مهام منسق الأمن والسلامة المدرسية في المدارس للإداريين.

جاء ذلك في تعميم لمدير عام التعليم في منطقة القصيم، حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وتضمن التعميم توضيح مهام منسقة الأمن والسلامة في المدارس، وتتعلق جميعها بالأمن والسلامة.

ووجه التعميم بتحديد المكلف بعمل منسقة الأمن والسلامة بالمدرسة، وإسناد المهام الموكلة مع تخصيص أعماله وتحديد مهامه في مجال عمله بالأمن والسلامة المدرسية، واعتباره مسؤولا عن كل مايتعلق بعمله ورفع بياناته في برنامج نور والتنسيق في ذلك مع المشرف المسؤول عن المدرسة.