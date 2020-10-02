تعليم القصيم تدعو منسوبيها من مواليد 1382 لاستكمال إجراءات تقاعدهم

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم جميع منسوبيها ممن يبلغون السن النظامي 60 عاما من مواليد عام 1382 إلى سرعة رفع بياناتهم لاستكمال إجراءات تقاعدهم.

جاء ذلك في تعميم لتعليم القصيم حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وطالب التعميم المنسوبين بتزويدهم بأسماء من سيبلغون السن النظامي (60 سنة ) لهذا العام 144۲ه وهم ممن

يوافق تاريخ ميلادهم 1382 بغض النظر في أي شهر ويشمل ذلك المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات

والمستخدمين والمستخدمات الذين يشغلون مراتب (۳۳،۳۲،۳۱) وكذلك شاغلي وظائف بند الأجور (أ، ب، ج، د)

وملاحظة رفع طلب تمديد الخدمة للمعلمين والمعلمات فقط حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1443ه لمن يرغب

ذلك.

وحدد التعميم الوثائق المطلوبة وهي: “صورة من الهوية الوطنية، آبيان مصدق من البنك، أجوال المتقاعد، وسيلة التواصل مع مرجع المتقاعد جوال أو هاتف”.

كما وجه بملاحظة الرفع أيضا للموظفين والمستخدمين والمكلفين من إدارات أخرى لمن بلغو السن النظامي على أن يتم إبلاغ المتقاعدين برسائل نصية عند صدور القرار لاستكمال إجراءات تقاعدهم.

وقال إن نهاية الرفع ورقية إلى قسم خدمات المتقاعدين في موعد أقصاه٤/٤/١٤٤٢ لتتمكن الجهات المختصة من تسوية الاستحقاقات التقاعدية في الوقت المحدد تفاديا لما قد يتحمله الرئيس المباشر من مسؤولية عدم الرفع لمن بلغ السن النظامي بعد هذا التعميم كما نأمل منكم تحري الدقة وسرعة الرفع عن ذلك.