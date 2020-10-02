بتيشيرت #النصر.. سفير الصين في المملكة: الفوز لجميع النصراويين #دوري_أبطال_آسيال #العالمي #معاك_يانصر

بعث سفير دولة الصين لدى المملكة العربية السعودية، تشن وي، برسالة خاصة إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل المواجهة المصيرية أمام بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2020.

ويلتقي النصر وبرسيبوليس، غدًا السبت، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة الآسيوية.

ونشر السفير الصيني صورة له وهو يرتدي قميص نادي النصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعلق عليها قائلاً: «حظ موفق لنادي النصر.. الفوز لجميع النصراويين».

وشق النصر طريقه إلى هذا الدور بعدما تصدَّر ترتيب المجموعة «D» برصيد 11 نقطة من 6 مباريات؛ حيث حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مرة واحدة، وقد أحرز لاعبوه 9 أهداف، واستقبلت شباكه 5 أهداف، قبل أن يُطيح بنظيره التعاون من دور الـ16 بالفوز عليه بنتيجة 1–0، ثم تجاوز شقيقه الأهلي في دور ربع النهائي بنتيجة 2–0.