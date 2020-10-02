مسؤول سوداني يمتطي حماراً لتفقد أحوال الرعية

أثارت صورة التقطها أحد المصورين لوالي ولاية وسط دارفور السودانية دكتور أديب عبدالرحمن وهو يمتطي “حمار” وسائل التواصل الاجتماعي وإعجاب الأهالي بدارفور.

وذهب الوالي مستقلا “الحمار” كدواب تنقل محلية – ليتفقد بعض رعاياه في المناطق الوعرة التي لا تستطيع السيارات المرور عبرها.

وعبر عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي والمواطنين عن امتنانهَم فيما اعتبروه تواضع من هذا الوالي وتفانيه لأداء مهامه.

وعين أديب ضمن قائمة الولاة المدنيين في الحكومة الانتقالية بقرارات من رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك.

وواجه الولاة العسكريين برفض من المواطنين بالولايات بعد استمرار الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى انعدام بعض السلع. بالمقابل يواجه الولاة المدنيون صعوبات في توفير سبل العيش الكريم لمواطني الولايات.