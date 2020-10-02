بعد ضربات الأمن المصري… #تركيا تخصص إعلامها لترميم وجه الإخوان

استجدت جماعة “الإخوان” بمصر، الجمعة، أعضاءها للتمسك بوحدة الصف عقب أيام على تواتر تسريبات إعلامية بخصوص ترتيبات إدارية داخل الجماعة.

ونقلت قنوات الجماعة في اسطنبول، وعلى رأسهم الأناضول التركية، عن القائم بأعمال مرشد الإخوان، إبراهيم منير قوله “الإخوة والأخوات، نعلم يقينا أن رباط الأخوة ووحدة الصف تعد أحد أهم مصادر قوتنا، فلنعمل على توثيقها ومتانتها”.

وتهرب القائم بأعمال المرشد العام صراحةً من الحديث عن التسريبات الأخيرة التي نشرتها وسائل إعلام مصرية بشأن الترتيبات الإدارية للجماعة.

ونشرت وسائل إعلام مصرية تقارير بخصوص انقسامات وخلافات بين أعضاء الجماعة، بعد القبض على القائم بأعمال المرشد العام للإخوان محمود عزت، من شقة شرقي القاهرة.