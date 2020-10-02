إعلامي لبناني يكشف: اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل جاء برعاية حزب الله

كشف الإعلامي اللبناني طارق أبو زينب أن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل الذي تم الإعلان عنه بالأمس جاء برعاية حزب الله.

وقال الإعلامي اللبناني: “بعد سنوات من اقحام لبنان بصراعات إقليمية بالوكالة بذريعة محو الكيان الإسرائيلي الغاصب وتحرير فلسطين في ظلّ تمدد المشروع الايراني في المنطقة، يبدو أن طريق القدس سيمر بحرا وبالتفاوض مع إسرائيل على الحدود البحرية واعتراف بها”.

وأضاف “بعد ١٠ سنوات من المحادثات غير المعلنة تم التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل برعاية الأمم المتحدة وتحت راية الولايات المتحدة الأمريكية”، وفقا لموقع صدى البلد المصري.

وتابع أن هذا التوافق الذي تم بالمفاوضات والوصول الى الجلوس بين لبنان وإسرائيل على طاولة واحدة وعدم ذكر اسم دولة فلسطين واستبدالها من رئيس مجلس النواب نبيه بري في المؤتمر الصحفي امس باسم اسرائيل، ما كان ليتم دون رضى من حزب الله أحد أذرع إيران في لبنان ومشاركة منه تحت الطاولة في انقلاب مسرحي أوكل تنفيذه لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولرئيس الجمهورية ميشال عون.

وأكد: موقف حزب الله يعني الاعتراف الضمني بإسرائيل، والتخلي بالتالي عن عقيدة محاربة اسرائيل لصالح التفاوض على الحدود ولصالح الراعي للارهاب في المنطقة إيران.