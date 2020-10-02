قرار مهم من “فيفا” بشأن مونديال 2022 في #قطر

حددت لائحة مباريات تصفيات مونديال 2022 الحد الأقصى للاعبين الذين يتم استدعائهم بـ23 لاعباً والأدنى بـ14 لاعباً، بينهم حارس المرمى، إذ سيدرس “فيفا” الحالات التي سيكون فيها الرقم أقل من ذلك وقد يسمح باستثناءات.

جاءت هذه التعديلات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، في ظل وضع جائحة فيروس كوفيد 19.

وسيتم السماح بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة، بالإضافة إلى تبديل إضافي حال وجود وقت إضافي، سواء تم استنفاد الخمسة تبديلات المسموح أو لا، مع إمكانية إجراء هذه التبديلات خلال وقت الراحة.

وستتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء هذه التبديلات خلال الوقت الأصلي للمباراة وفرصة واحدة لإجرائها في حال وجود وقت إضافي، بغض النظر عن استنفاد الفرص الثلاث من عدمه في الوقت الأصلي.

وحددت اللائحة أيضاً، ضرورة أن يقدم أعضاء بعثات الفرق المشاركة في التصفيات نتيجة اختبار سلبية لفيروس كوفيد 19 تم إجرائها قبل أقل من 72 من المباراة، للسماح بدخولهم للملعب.

وأبرزت اللائحة أنه حال تمت الموافقة على حضور جماهير للمباريات، فيجب أن يتماشى ذلك دائما مع الوائح والتعليمات والقوانين المعمول بها والمطبقة من جانب السلطات الحكومية في الدولة المضيفة وفقا لبعض الشروط:

وتتضمن الشروط أن تقام المباريات فقط في ملاعب تحتوى على مقاعد فقط.

وفي حال أنه لا يتوافر إلا ملاعب بها جزء للمقاعد وجزء للمتفرجين واقفين على أقدامهم، فيجب أن تظل مناطق الجماهير الواقفة، مغلقة.

وأشارت اللائحة إلى أنه سيتم في المدرجات تطبيق لائحة “فيفا” لأمن الملاعب.

وأبرزت أن كل النفقات الناتجة عن تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة كوفيد 19 في الملعب سيتحمل اتحاد الدولة المضيفة.