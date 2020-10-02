ليفربول يعلن إصابة ساديو #ماني بفيروس #كورونا

أعلن نادي ليفربول الانجليزي، اليوم الجمعة عن إصابة ساديو ماني جناح الفريق بفيروس كورونا ودخل في الحجر المنزلي الوقائي تحت الاجراءات الاحترازية المتبعة.

وقال الموقع الرسمي لليفربول أن اللاعب السنغالي أظهر أعراض خفيفه للإصابة بالفيروس، لكنه يشعر بصحة جيدة خلال الوقت الحالي.

وسيواصل نادي ليفربول رعاية اللاعب بشكل مستمر، كما هي الحال بالنسبة لتياجو ألكانترا وسيتم عزل اللاعب السنغالي خلال المدة المقررة بالبروتوكول الطبي.

ولعب ساديو ماني مباراة ليفربول أمام آرسنال في بطولة الدوري التي أقيمت الإثنين الماضي، وتمكن من التسجيل في فوز فريقه بنتيجة 3-1.

وغاب ألكانترا منذ مشاركته أمام تشيلسي بسبب الإصابة بفيروس كورونا.