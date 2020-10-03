“شؤون الحرمين” تعلن عن جاهزية طاقاتها البشرية والخدمية لاستقبال ضيوف الرحمن

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام عن جاهزية طاقاتها البشرية والخدمية لاستقبال ضيوف الرحمن.

وقالت في بيان صحفي، إن الرئاسة العامة لشؤون السجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام جندت طاقتها البشرية والخدمية لاستقبال ضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء مناسك العمرة لهذا العام، وذلك من خلال إداراتها المختلفة بالمسجد الحرام.

إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام

وتقوم إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بغسل المسجد الحرام (10) مراتيومياً ، بالإضافة إلى عملية غسيل بعد خروج المعتمرين فور إنتهائهم من أداء مناسك العمرة، ويشارك في عملية الغسيل (4000)آلاف عامل وعاملة، ويستخدم (60000) ألف لتر من المنظفات والمطهرات يومياً وهي ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، وأيضا يتم تطهير المسجد الحرام ب (1200) لتر من أجود أنواع المعطرات وذلك بشكل يومي، وكما يشارك في عملية التطهير (100) معدة غسيل حديثة ذات تقنية عالية تعمل على مدار الساعة، وسوف يتم فرش (9000)آلاف سجادة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان التباعد بين المصلين، ويقوم على الإشراف على هذه المهام أكثر من (180) مشرف ميداني على مدار الساعة من أبناء هاذ الوطن المعطاء.

إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة

وعملت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة على توزيع (300) صبانة وزعت على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات وكذلك دورات المياه، وتوزيع (900) لتر معقم للأيادي يوميا و(1000) لتر معقم للسجاد و (2500) لتر معقم للأسطح، كما يقوم عمال التطهير بحمل مضخات تحمل على الظهر لأعمال التعقيم وبلغ عددها (200) مضخة، وأيضاً يقوم (450) عامل متجول يحمل معقمات على الظهر يعملون على مدار الساعة بمعدل (150) عامل في كل وردية، وأخيراً يتم تعقيم سجاد المسجد الحرام (12)مرة يومياً وكذلك بعد كل فوج يقوم بأداء مناسك العمرة.

إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام

جهزت إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام ثلاث نقاط لتوزيع العربات وتجهيز(5000) آلاف عربية يدوية مجانية و(600) عربية كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من (100) مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية.

إدارة سقيا زمزم

وتقوم إدارة سقيا زمزم باستقبال ضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء مناسك العمرة بتوزيع (26) ألف عبوةماء زمزم يومياً لضيوف الرحمن من عمّار ومصلين، و(6) نقاط يتم بها توزيع عبوات ماء زمزم وفق إجراءات وقائية بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قبل العاملين بإدارة سقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.