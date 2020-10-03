إيران تفرج مؤقتا عن الباحثة الفرنسية المتهمة بالتجسس مع وضعها تحت المراقبة

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية،اليوم، بأن إيران أفرجت مؤقتا عن الباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه مع وضعها تحت المراقبة في طهران

و أكدت الوكالة أن السلطات الإيرانية وضعت سوارا إلكتروني في يد الباحثة لمراقبتها .

وكانت إيران قد قضت على الفرنسية الإيرانية الأصل فاريبا عادلخاه بالسجن لست سنوات في تهم تتعلق بالأمن القومي على حد قول السلطات في طهران.

و أوضح محامي الباحثة بأن “الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التجمهر والتآمر ضد الأمن القومي الإيراني. وحُكم عليها أيضا بالسجن عاما لنشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية”.

وكان المحامي قد قال لرويترز في مارس إن إيران أسقطت عن موكلته اتهامات بالتجسس في يناير لكنها ظلت في السجن لاتهامات أخرى تتعلق بالأمن.

كانت إيران قد رفضت دعوة وجهتها فرنسا للإفراج عن عادلخاه، عالمة الأنثروبولوجيا البالغة من العمر 60 عاما و المعتقلة منذ يونيو 2019، قائلة إن الطلب يُعد تدخلا في شؤونها الداخلية. ولا تعترف طهران بالجنسية المزدوجة.

وفي مارس أفرجت إيران عن الأكاديمي الفرنسي رولان مارشال، رفيق عادلخاه الذي احتجزته معها، وذلك بعدما أفرجت فرنسا عن المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كان محبوسا بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية على طهران.

وكانت محكمة فرنسية قد وافقت في مايو 2019 على تسليم روح الله نجاد للولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بمحاولة استيراد تكنولوجيا أمريكية لأغراض عسكرية بالنيابة عن شركة إيرانية قال مسؤولون أمريكيون إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.