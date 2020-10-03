جاهزية 5 محطات لتصريف مياه الأمطار في الجوف وإنشاء محطة بطاقة تصريف 6000 لتر بالثانية

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم، على جاهزية محطات تصريف مياه الأمطار والسيول خلال جولة ميدانية نفذها على المحطات يرافقه عدد من مسؤولي الأمانة.

وعززت أمانة المنطقة مؤخراً محطات التصريف في كل من اللقائط والزهور وقارا بمضخة ثالثة بطاقة استيعابية تصل إلى 200 لتر بالثانية لترتفع قدرة كل من المحطات الثلاث إلى 600 لتر بالثانية.

كما تم تركيب محطة جديدة بقدرة تصريفية تصل إلى 6000 لتر بالثانية، ليبلغ عدد المحطات الإجمالي في نطاق خدمات الأمانة والبلديات التابعة 5 محطات بينما السادسة تحت التنفيذ، وتم إضافة مضختين في كل من المحطة 1 و 2 لترتفع قدرة التصريف بكل منهما إلى 2900 لتر بالثانية.

وشملت أعمال صيانة خطوط التصريف والمناهل شبكات بطول 65 كلم، وخطوط طرد بطول 9 كلم، و1200 من المناهل.

وشدد المهندس الشرعان على الجاهزية الكاملة لشبكات تصريف الأمطار والسيول، وتنظيف القنوات وصيانة المناهل، وتشغيل المحطات بطاقتها القصوى، مبيناً أن الأمانة حريصة على درء مخاطر الأمطار والسيول وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الميزانية، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل .