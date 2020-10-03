سخط واسع في الأوساط الأمريكية بعد رد صحافي شهير على إصابة #ترامب بكورونا بصورة #قاسم_سليماني

أثار رد الصحافي الأمريكي الشهير، ماكس بلومنتال، على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها إصابته بفيروس كورونا، سخطا واسعا في الأوساط الأمريكية.

ورد الصحافي بلومنتال على تغريدة ترامب بصورة قائد مليشيات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني المقتول قاسم سليماني، فيما بدا للمتابعين الأمريكيين على تويتر بأنه نوع من التشفي في الرئيس الأمريكي.

وفي يناير الماضي علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مقتل سليماني بضربة أميركية، بنشر تغريدة على حسابه في “تويتر”، قال فيها إن “إيران لم تكسب حربا، لكنها لا تخسر المفاوضات”.

وبدا تعليق ترامب وكأنه يحمل رسالة إلى إيران، مفادها أن اللجوء إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة سيكون الحل الأنسب لها، عوضا عن اختيار أي طريقة عسكرية أو شن هجمات تستهدف الأميركيين، في أعقاب تهديدات طهران.

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب إن سليماني “كان مسؤولا عن مقتل عدد كبير من المتظاهرين في إيران”، وإنه “كان يجب أن يُقتل قبل أعوام كثيرة”.

وتسبب تعليق الصحافي الأمريكي في موجة غضب وصفتها وسائل إعلام أمريكية بالكبيرة، بسبب الرسائل التي يحملها رد ماكس بلومنتال المقرب في الأساس من دوائر إيرانية.