برامج متنوعة لـ84 مسنا ومسنة بالرياض في يومهم العالمي

نظمت دور الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات بمنطقة الرياض مجموعةً من البرامج الاجتماعية المتنوعة لنزلاءها من فئة المسنين والبالغ عددهم “84” مستفيد ومستفيدة مع تطبيق اجراءات الوقاية وقوانين التباعد الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.

أولى هذه البرامج كان في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض واشتمل على توزيع الهدايا على النزلاء وتنظيم العروض المرئية واللوحات المعبرة عن مشاعر الحب والولاء والتقدير للأباء والمسنين، إضافة إلى عقد الجلسات الاجتماعية والترفيهية لهم بهذه المناسبة، كما نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات برنامجاً اجتماعياً آخر لنزيلاتها المشمولات بالرعاية واحتوى على عدد من الفقرات والعروض المرئية مثل القصائد والمسابقات الشعبية والأهازيج التي شارك فيها الأمهات المسنات بشكل فردي مراعاةً للإجراءات الاحترازية المتبعة.

وتهدف دور الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات بمنطقة الرياض من خلال التفاعل مع اليوم العالمي للمسنين إلى تكريم فئاتها المشمولة بالرعاية واشعارهم بأهميتهم ودورهم الكبير في المجتمع وكجزء من جهود الدولة ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العناية بهم حيث توفر لهم الرعاية الشاملة “الصحية والاجتماعية والنفسية” عبر دور الرعاية الاجتماعية ،وتقدم المساعدات المالية للمحتاجين منهم عبر مكاتب الضمان الاجتماعي، والأجهزة التعويضية “الكراسي المتحركة والأسرة الطبية والسماعات وغيرها من خلال وحدات الخدمات المساندة.