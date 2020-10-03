وزير الرياضة للنصر: خيرها في غيرها #النصر #النصر_برسبوليس #دوري_ابطال_اسيا #معاك_يانصر

علق وزير الرياضة، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على خروج فريق النصر من دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح 5-3 أمام بيرسبوليس الإيراني، بعد التعادل الإيجابي 1_1 بالوقتين الأصلي والإضافي، مساء اليوم السبت على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، ضمن الدور قبل النهائي.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه على تويتر “خيرها في غيرها لفريق النصر ولاعبيه.. ما قصرتوا ومعوضين بإذن الله.. مع تمنياتي بالتوفيق لأنديتنا في المشاركات القادمة”.

وأحرز الهدف الأول النصر من خلال ضربة جزاء تحصل عليها اللاعب الشاب خالد الغنام، وتمكن تسجيله الهداف المغربي حمدالله في الدقيقة 36، فيما عدل بيرسبوليس النتيجة في الدقيقة 41 بعد رأسية متقنة من اللاعب مهدي أبدي.

وبذلك تأهل الفريق الإيراني للمباراة النهائية للبطولة الأسيوية التي ستقام من مباراة واحدة على أرضه ووسط جماهيره في 19 ديسمبر المقبل، بانتظار المتأهل من شرق القارة.