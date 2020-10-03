استئناف العمرة تدريجيا بداية من منتصف الليلة

تستأنف المملكة غداً الأحد أداء العمرة تدريجياً في مكة المكرّمة بعد تعليقها في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، مع إجراءات احترازية ووقائية.

وستبدأ وزارة الحج والعمرة في استقبال أول فوج من المعتمرين والزوار صباح يوم غدٍ الأحد.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن صدور 108.041 تصريحاً لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق اعتمرنا 27 سبتمبر الماضي وحتى نهاية يوم أمس.

وبلغت أعداد التصاريح الصادرة للسعوديين 42.873 تصريحاً، أما التصاريح الصادرة للمقيمين فوصلت إلى 65.128 تصريحاً.

وسجل تطبيق اعتمرنا في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309.686 مواطناً سعودياً ومقيماً، منهم 224.929 مسجلاً أساسياً و84.757 مرافقاً.

وكانت نسبة المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و60 عاماً هي النسبة الأقل، حيث وصلت إلى 8 % من إجمالي المسجلين، تليها فئة المعتمرين من 41 و50 عاماً بـ14 %، ثم المعتمرين من 20 إلى 30 عاماً بـ17 %، تليها الفئة العمرية 31 و40 عاماً بـ26 %، في حين كانت النسبة الأكبر من المعتمرين ممن هم أكبر من 60 عاماً لتصل إلى 35 %.