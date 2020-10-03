مواطن يفاجئ “عريس” ابنته ويحول عقد قرانه إلى حفل زفاف

في واقعة نادرة، حوّل مواطن لقاء عقد قران ابنته ومن تقدم للزواج بها إلى “حفل زفاف”.

عبدالرحمن إبراهيم الحذيفي فاجأ الشاب وابنته بهذ الفعل، قائلا: “إن حفل عقد قِران هو حفل زفاف ولن يكون هناك حفل آخر وإن ماتم هو زواج، فمتى ماجهّز العريس منزله يأتي ويأخذ زوجته”.

ولم يكتف “الحذيفي” بذلك بل أخذ مهرًا أقل من المعتاد وأرفد العريس بمبلغ مجزي، داعيا إلى التخفيف عن الشباب في متطلبات الزواج.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه البادرة الطيبة، داعين المولى أن يوفق الزوجين، وأن يبارك لهما في هذا الزواج ويرزقهما الذرية الصالحة ويكتب لهما السعادة.