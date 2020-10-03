بعد التقارير الأجنبية.. أسرة محمد #صلاح توضح حقيقة إصابته بكورونا

أوضحت أسرة اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حقيقة إصابته بفايروس كورونا، بعد التقارير الأجنبية في الساعات الأخيرة التي تحدثت عن تحاليله الإيجابية، خاصة بعد إعلان رفيقه في الفريق ساديو ماني.

وأعلنت أسرة صلاح أن نتيجة التحاليل أثبتت سلبية إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن اللاعب بصحة جيدة ولا صحة لما تم تداوله عن إصابته بكورونا، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وقال عبدالعزيز البمبي، خال محمد صلاح، إن اللاعب اتصل بأسرته لطمأنتهم على نتيجة فحص العينات الخاصه به، مضيفًا أن اللاعب أكد أنه بصحة جيدة، وأن نتيجة العينة جاءت سلبية وعدم إصابته بالفيروس.