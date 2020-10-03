عاجل.. أول فوج من المعتمرين يستعد لأداء العمرة (صور)

تستأنف بعد قليل أداء العمرة تدريجياً في مكة المكرّمة بعد تعليقها في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، مع إجراءات احترازية ووقائية.

ويطابق الفوج الأول من المعتمرين تصريح العمرة على تطبيق اعتمرنا استعدادًا للدخول إلى الحرم المكي مع بداية العمرة، وفقا لما أعلنته وزارة الحج والعمرة في تغريدة عبر “تويتر”.

واستقل المعتمرون الباصات من مركز نقل المعتمرين في كدي استعدادًا للتوجه للحرم المكي الشريف.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن صدور 108.041 تصريحاً لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق اعتمرنا 27 سبتمبر الماضي وحتى نهاية يوم أمس.