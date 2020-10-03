318 ألف ريال حصيلة اليوم الأول لمزاد نادي الصقور

بلغت حصيلة اليوم الأول لمزاد نادي الصقور السعودي نحو 318 ألف ريال، الذي انطلق اليوم على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، في ملهم شمال الرياض، ويستمر حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل.

وبيع أول صقر في المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي من نوع شاهين “قرناس ثنو” للطاروح فواز معجون الهديب وإخوانه بمبلغ 70 ألف ريال بعد منافسة قوية في عملية البيع، فيما بيع الصقر شاهين “قرناس بكر” لمالكه صالح المطيري بـ 51 ألف ريال.

واشتدت المنافسة على الصقر الثالث شاهين “قرناس” لمالكه صالح المطيري، والذي بيع بـ 91 ألف ريال، واختتم مزاد اليوم الأول بالصقر شاهين “قرناس” للطاروح عبدالرازق رزق الله الحسناني، وبيع بـ 106 آلاف ريال.

ونجح نادي الصقور السعودي في إخراج اليوم الأول للمزاد بدرجة عالية من التنظيم وسط تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية ، وضمان سلامة القائمين على تنفيذ المزاد والمشاركين والزوار.

يذكر أن مزاد نادي الصقور السعودي يستند على 4 أهداف رئيسة ، وهي دعم الاستثمار في مجال الصقور في المملكة، وتطوير مزادات الصقور والارتقاء بمستوى أدائها، وتنظيم آلية بيع وشراء الصقور داخل المملكة، وتعزيز هواية الصيد بالصقور ودعم المهتمين بها، ويستهدف عدة فئات، وهم مُلاك الصقور، ومنظموا مزادات الصقور، والصقارون من المملكة ودول الخليج العربي، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمين بالصقور، وأفراد المجتمع .