أفاد تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، السبت، أن تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحرب الأذربيجانية-الأرمينية بـ”بالمناورة الطائشة” من شأنها تأجيج القتال بين الطرفين.

وذكر تقرير الصحيفة أن الرئيس الأذربيجاني هاجم أرمينيا بدعم مباشر من تركيا، واصفة موقف أردوغان بـ “المناورة الطائشة”، التي تعكس الطموحات الواسعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال تقرير الصحيفة إن أردوغان يريد أن يعيد تجربة ليبيا في أزمة الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، عندما أمد حكومة الوفاق بالسلاح والمرتزقة، خلال الأشهر الماضية، ثم خاطر بحرب مع اليونان في شرق البحر المتوسط.

وقلت تركيا مئات المرتزقة السوريين مؤخرا إلى ساحة المعركة في قره باغ، فيما قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، بأن طائرة F-16 تركية قد أسقطت طائرة حربية أرمينية، الثلاثاء، وقد وصفت الصحيفة الأميركية نفي تركيا بأنه “غير مقنع”.

واعتبرت “واشنطن بوست” خطوة تركيا بالتدخل عسكريا في قره باغ، بأنها تتعارض مع مصالح روسيا التي لديها قاعدة عسكرية في أرمينيا، وتعهدت بالدفاع عنها أمام العدوان.