“600” معتمر يصلون إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة

وصلت طلائع وفود بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة وعددهم 600 معتمر، بدأوا بالطواف حول الكعبة المشرفة، وسط منظومة من الخدمات المتكامة التي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتم دخول الوفد من باب أجياد و وكان في استقبالهم أصحاب الفضيلة، والسعادة وكلاء معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحر ام والمسجد النبوي ومساعديهم ومديري الإدارات وعددمن القيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

وقد جندت الرئاسة لاستقبالهم جميع أجهزتها متخذة كافة التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم حيث سيتم غسيل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يومياً، وتوزيع (300) صبانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، و(900) لتر معقم للأيد يوميا و(1000) لتر معقم للسجاد و (2500) لتر معقم للأسطح، وتجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات وتجهيز(5000) آلاف عربة يدوية مجانية و(600) عربة كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من (100) مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، بتوزيع (26) ألف عبوةماء زمزم يومياً لضيوف الرحمن من عمّار ومصلين.

و(6) نقاط يتم فيها توزيع عبوات ماء زمزم وفق إجراءات وقائية بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قبل العاملين بإدارة سقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.