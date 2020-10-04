تعليم القنفذة في بيان: المطلوب من الطلاب متابعة دروسهم بإشراف أولياء أمورهم

أوضحت إدارة تعليم القنفذة في بيان لها أنه وإشارة إلى المقطع المتداول لبعض الطلاب خارج منازلهم في أماكن غير مناسبة قيل أنهم يتابعون دروسهم خارج المنزل بحجة البحث عن شبكة، فإن إدارة تعليم القنفذة توضح أن المطلوب من الطلاب متابعة دروسهم في منازلهم باشراف ومتابعة أولياء أمورهم وفق الخيارات التي حددتها الوزارة (منصة مدرستي قنوات عين الفضائية ، قنوات اليوتيوب) وليس الخروج إلى اماكن اخرى بحجة البحث عن شبكة.

واكدت خلال البيان على ضرورة بقاء الطلاب في المنازل، وبإشراف أولياء أمورهم، لمتابعة دروسهم علما أن المدارس وفرق الدعم الفني تقوم بمساعدة أي طالب يجد صعوبة أو عائقا في عملية التعلم وتسهيل الخيار المناسب له لاستمرار تعليمه.