شاهد التفاصيل: أكثر من 300 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة #وظايف_شاغرة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر أكثر من 300 وظيفة طبية وفنية شاغرة للرجال والنساء وفق المسميميات التالية :
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:
وظائف التمريض – أكثر من 300 وظيفة
استشاري مسالك بولية
استشاري طب الأطفال
استشاري العناية المركزة
استشاري الطب النفسي العام
أخصائي نفسي
أخصائي مكافحة العدوى
أخصائي أول أطفال
أخصائي – مركز زراعة الأعضاء
نائب أول – قسم الكلى
نائب – قسم الكلى
تقني أول أشعة فوق الصوتية
طبيب مقيم – الأورام – طب الأورام
فني معالجة إشعاعية – فني علاج إشعاعي
طبيب – قسم الأشعة / المسجل – قسم الأشعة
أخصائي تعقيم -مستشفى الأمير منصور
صيدلي استشاري -مستشفى الهدا / صيدلي استشاري
أخصائي أول جراحة عامة – أخصائي أول جراح عام
استشاري نساء و ولادة – استشاري امراض نساء وولادة
أماكن العمل:
مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية – الرياض
مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالرياض
مستشفيات القوات المسلحة – الطائف
مركز القوات المسلحة للرعاية النفسية – الطائف
مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية – الظهران
مجمع الملك فهد الطبي العسكري – الظهران
مستشفى القوات المسلحة – الجبيل
مستشفى القوات المسلحة – الجنوب بخميس مشيط
مدينة الملك فيصل العسكرية – خميس مشيط
مستشفى الأمير منصور – الطائف
وللإطلاع على المزيد من الوظائف والتقديم من خلال الرابط :