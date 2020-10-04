شاهد التفاصيل: أكثر من 300 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة #وظايف_شاغرة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر أكثر من 300 وظيفة طبية وفنية شاغرة للرجال والنساء وفق المسميميات التالية :

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:

وظائف التمريض – أكثر من 300 وظيفة

استشاري مسالك بولية

استشاري طب الأطفال

استشاري العناية المركزة

استشاري الطب النفسي العام

أخصائي نفسي

أخصائي مكافحة العدوى

أخصائي أول أطفال

أخصائي – مركز زراعة الأعضاء

نائب أول – قسم الكلى

نائب – قسم الكلى

تقني أول أشعة فوق الصوتية

طبيب مقيم – الأورام – طب الأورام

فني معالجة إشعاعية – فني علاج إشعاعي

طبيب – قسم الأشعة / المسجل – قسم الأشعة

أخصائي تعقيم -مستشفى الأمير منصور

صيدلي استشاري -مستشفى الهدا / صيدلي استشاري

أخصائي أول جراحة عامة – أخصائي أول جراح عام

استشاري نساء و ولادة – استشاري امراض نساء وولادة

أماكن العمل:

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية – الرياض

مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالرياض

مستشفيات القوات المسلحة – الطائف

مركز القوات المسلحة للرعاية النفسية – الطائف

مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية – الظهران

مجمع الملك فهد الطبي العسكري – الظهران

مستشفى القوات المسلحة – الجبيل

مستشفى القوات المسلحة – الجنوب بخميس مشيط

مدينة الملك فيصل العسكرية – خميس مشيط

مستشفى الأمير منصور – الطائف

وللإطلاع على المزيد من الوظائف والتقديم من خلال الرابط :

https://talents.msd.med.sa/en/job-search-results