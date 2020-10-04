معلم يبادر بشراء 20 جوال لطلابه لمتابعة دراستهم عن بعد

في مبادرة انسانية قام المعلم “حسين بهلول” في ⁧‫جازان بشراء ‬⁩ 20 جوال هديةً لهم بعد ملاحظته لتغيّبهم عن ⁧‫منصة مدرستي‬⁩ بسبب عدم اِمتلاكهم الأجهزة الإلكترونية وذلك لمتابعة دراستهم عن بعد في منصة مدرستي التي اطلقتها وزارة التعليم في ظل جائحة كورونا.

وأشار بهلول إلى أنه عرض الفكره بعد ملاحظته وعلمه بأن تغيب الطلاب كان بسبب عدم امتلاكهم لأجهزة ذكية وتواصل مع قائد المدرسة ووكيلها وقد رحبا بالمبادرة وتم تنفيذها.

ووصف بهلول عن فرحة طلابه بالاجهزة قائلا: لو شاهد اي شخص أو معلم ردة فعل الطلاب والفرحة التي ارتسمت على وجوههم لبذل الغالي والنفيس من أجل أن يوفر لهم الأجهزة، وأنه كان أشد فرحا منهم.