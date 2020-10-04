صحة مكة: جميع الخدمات الصحية بالمنشآت الطبية جاهزة لإستقبال المعتمرين

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير على جاهزية الخدمات الصحية بالمنشآت التابعة للصحة بالمنطقة المركزية؛ إستعداداً لإستقبال المعتمرين في أول يوم للعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

وقد رافقه خلال الجولة المدير العام لإدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري، ومدير إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة الدكتور موفق أبو طالب، وعدد من قيادات الصحة.

وذكر المدير العام للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير بأن الجولة شملت متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمعتمرين والمرضى بمستشفى أجياد العام للطوارئ، والفرق الصحية المتواجدة في نقاط الفرز البصري بالمنطقة المركزية.

مبيناً بأن جميع الكوادر الصحية العاملة بتلك المنشآت؛ أو من المنشآت الأخرى بصحة مكة المكرمة على قدر عالي من الجاهزية؛ لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمتعمرين؛ كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

وأبان المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأنه ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها صحة مكة المكرمة بتوجيه من وزارة الصحة؛ تأهباً للحالة الطارئة التي يشهدها العالم لمواجهة فايروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

فقد تم وضع فرق الفرز البصري بالمسارات الخاصة بالعمرة في المنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة؛ وبمنطقة الحرم المركزية لمعاينة المعتمرين القادمين للحرم المكي لآداء مناسك العمرة.