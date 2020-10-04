“غرفة مكة”: الاتفاق مع ملاك الفنادق للتنازل عن 80 % من قیمة العقد السنوي

قال رئيس للجنة الفنادق بالغرفة التجاریة في مكة المكرمة عبد الله أسامة فلالي، إنه تم عقد العديد من اللقاءات بین ملاك الفنادق وأمانة العاصمة المقدسة والمستثمرين، وتم الاتفاق على أن یتم التنازل عن 80% من قیمة العقد السنوي.

وأضاف فلالي، أن الـ 20 % من قيمة العقد المتبقية يتحملها المستثمرون ويتم تسليم المبلغ على دفعات.

وبين أن الاجتماع جاء بهدف تقریب وجھات النظر وتخفیف كافة الأضرار على جمیع الأطراف بسبب توقف موسمي الحج والعمرة بسبب تداعیات جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تشغیل سوى 10 % من الفنادق الموجودة في مكة.

وأشار إلى أن ھناك اجتماعات مع القطاعات الأخرى وذلك من أجل تحدید نسب محددة للإیجارات خلال الفترة القادمة.