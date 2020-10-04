عاجل… إصابات #كورونا تقترب من 35 مليوناً والوفيات مليون و33 ألف و187 حالة

أظهرت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إصابات فيروس كورونا حول العالم تقترب من 35 مليون إصابة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي حالات فيروس كورونا في أنحاء العالم يبلغ 34 مليونا و903 الآف و312 حالة.

كما بلغ عدد الوفيات مليوناً و33 ألفاً و187 حالة وفاة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة العشرين من حيث أعلى الدول تسجيلاً للإصابات والوفيات على مستوى العالم، تلتها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتشيلي وإيران والعراق وبنغلاديش والسعودية وتركيا وإيطاليا والفلبين.