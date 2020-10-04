أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات “تطمن” ومراكز تأكد في جازان

قدمت عيادات “تطمن” ومراكز “تأكد” في المنطقة جازان خدماتها لـ أكثر من 101116 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وتقدم عيادات “تطمن” خدماتها لـ 37733 مستفيداً عبر 16 عيادة موزعة في مختلف المحافظات، فيما باشرت مراكز “تأكد” الخدمة لـ 63383 مستفيداً من خلال 5 مواقع حالياً منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يعانون من أعراض كورنا مثل؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان لحاستي الشم والتذوق” دون حجز موعد، أما مراكز “تأكد” فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”.