مصادرة 30 مبسط عشوائي بحي النكاسة بمكة

‏نفذت ⁧‫وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في ⁧‫ بلدية المسفلة الفرعية‬⁩ 43 جولة رقابية على الظواهر السلبية و الباعة الجائلين في ⁧‫ النكاسة‬⁩ بمشاركة الجهات الأمنية و الإدارة العامة للنظافة ‏أسفر عن هذه الجولات مصادرة و إتلاف؛1000 كيلو جرام خضروات و فواكه غير صالحة للإستهلاك الآدمي و20 عربة خشبية، و30 مبسط عشوائي ويأتي هذه الجولات من ضمن حملات ⁧‫الأمانة‬⁩ الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع الغير ملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة .

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية و المطاعم والمطابخ للتأكدمن مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات و الأغذية المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً،وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين .