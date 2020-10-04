نادي النصر يتقدم رسمياً بشكوي لإتحاد الكرة الآسيوي ضد النادي الإيراني

بدأت إدارة نادي النصر في التحرك رسميًا ضد برسيبوليس بتقديم شكوى إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، احتجاجًا على عدم أهلية بعض اللاعبين الموجودين في قائمة النادي الإيراني.

وخسر النصر أمام برسيبوليس، مساء السبت، بركلات الجزاء الترجيحية 3-5، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة التي جمعتهما بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وتقدَّمت بعثة نادي النصر المتواجدة في العاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات دوري أبطال آسيا بشكوى رسمية للاتحاد الآسيوي ضد برسيبوليس.

واجتمعت إدارة النصر بشكل سريع بعد خسارة المباراة، ودرست المعطيات كافة، وقررت تقديم مذكرة احتجاج بسبب عدم أهلية بعض اللاعبين الموجودين في قائمة برسيبوليس.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد عاقب برسيبوليس بحرمانه من إبرام أي صفقة جديدة، بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين سبق وأن لعبوا ضمن صفوفه وتقدموا بشكاوي ضده، إلا أنَّ النادي الإيراني قام بتسجيل لاعبين جدد قبل أيام من البطولة الآسيوية.