بالصور… غسل وتعقيم المسجد الحرام خلال 15 دقيقة استعداداً لاستقبال الوفد الثاني من المعتمرين

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بغسيل وتعقيم جميع أرجاء المسجد الحرام وساحاته، خلال (15) دقيقة استعدادا لاستقبال الوفد الثاني من المعتمرين.

حيث قام بعمليات الغسل والتعقيم أكثر من (400) عامل، بعد أن غادر معتمرين الوفد الأول والبالغ عددهم (1000) معتمر البيت العتيق بعد أداءهم لمناسك العمرة.

وتأتي عمليات الغسيل والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام، وضمن خطتها لاستقبال المعتمرين.

وقد جندت الرئاسة لاستقبالهم جميع أجهزتها متخذة كافة التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم حيث سيتم غسيل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يومياً، وتم توزيع (300) صبانة على مداخل أبواب المسجد الحرام والمصليات، وكذلك دورات المياه، وتحديد (900) لتر معقم للأيد يوميا، و(1000) لتر معقم للسجاد، و (2500) لتر معقم للأسطح، وتجهيز ثلاث نقاط لتوزيع العربات، (5000) آلاف عربة يدوية مجانية، و(600) عربة كهربائية، ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من (100) مشرف ميداني لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية، وتوفير (26) ألف عبوة ماء زمزم يومياً لضيوف الرحمن من عمّار ومصلين، يتم توزيعها في (6) نقاط، وفق إجراءات وقائية بحيث يتم تعقيم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويتم توزيعها من قبل العاملين بإدارة سقيا زمزم وفق الضوابط والتعليمات الصحية.