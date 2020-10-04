الصحة السعودية تتابع الوضع الصحي للمعتمرين

تابعت وزارة الصحة السعودية ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الوضع الصحي للمعتمرين الذين يتوافدون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، بعد إتمام كافة الخدمات الصحية بالمنشآت التابعة للصحة بالمنطقة المركزية؛ استعدادا لاستقبال المعتمرين في أول يوم للعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمعتمرين والمرضى بمستشفى أجياد العام للطوارئ، والفرق الصحية المتواجدة في نقاط الفرز البصري بالمنطقة المركزية، مبيناً بأن جميع الكوادر الصحية العاملة بتلك المنشآت؛ أو من المنشآت الأخرى بصحة مكة المكرمة على قدر عال من الجاهزية؛ لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمعتمرين، كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

وأبان المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي بأنه ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها صحة مكة المكرمة بتوجيه من وزارة الصحة؛ تأهباً للحالة الطارئة التي يشهدها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد”١٩، فقد تم وضع فرق الفرز البصري بالمسارات الخاصة بالعمرة في المنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة؛ وبمنطقة الحرم المركزية لمعاينة المعتمرين القادمين للحرم المكي لأداء مناسك العمرة.