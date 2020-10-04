بقيمة 1.09 مليار ريال.. صفقتان خاصتان في سوق الصكوك والسندات بالسوق السعودي

تمت اليوم الأحد، صفقتان خاصتان في سوق الصكوك والسندات السعودي على “صكوك السعودية 05-10-2019” و”صكوك السعودية 10-10-2019″، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.09 مليار ريال، وفيما يلي تفاصيل الصفقات:

وبحسب “تداول”، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للصك، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.