وزير البلديات يطلق 9 استطلاعات رأي تستهدف 80 ألفا من المواطنين والمقيمين

مبادرة تنظيم استطلاعات الرأي في القطاع البلدي لتفعيل المشاركة المجتمعية في صناعة القرار

أطلق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مبادرة تنظيم وحوكمة استطلاعات الرأي في القطاع البلدي، لضمان تفعيل المشاركة المجتمعية في صناعة القرار وتحسينه.

وأوضح معالي الوزير أن الوزارة وضمن الأسس التشاركية التي تنتهجها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها، وفي إطار سعيها لإشراك الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص لاستطلاع آرائهم على اللوائح قبل اعتمادها تعتزم إطلاق (9) استطلاعات حول مبادرات وبرامج خدمات القطاع البلدي تستهدف 80 الف مواطن ومقيم كما تستهدف 9 آلاف من قطاع الأعمال في كافة مناطق المملكة.

وتركز الاستطلاعات والتي يتم تنفيذها عبر المنصة التفاعلية “استبيان” على محاور رئيسية تشمل: الخدمات البلدية، المشهد الحضري في المدن، نظافة المدن، خدمات الاستثمار، خدمات البنية التحتية والمرافق العامة، سلامة الغذاء في المطاعم، خدمات تصنيف المنشآت، خدمات المنح، الاشتراطات البلدية، خدمات 940، منصة بلدي، حيث تم تحديد (16) مؤشر تتم متابعتها وقراءتها من قبل الوكالات والإدارات المختصة، واعتمدت الوزارة منهجية موحدة في آلية القياس كما تم تصميم وانشاء بطاقات تعريفية للاستطلاعات.

وتهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية من إطلاق هذه الاستطلاعات والخدمات التفاعلية إلى تمكين المستفيدين من تقييم الخدمات المباشرة وغير المباشرة، ومشاركة الأفكار العامة، والمشاركة في تحسين القرار، حيث تسهم هذه الخدمات التفاعلية في تحديد مستوى جودة الخدمات المقدمة من القطاع البلدي، ومعرفة فرص التحسين وتعزيز مبدأ الشفافية بما يحقق خلق صورة إيجابية عن القطاع البلدي.

يذكر أن المنصة التفاعلية تتيح المشاركة المجتمعية المثلى من خلال طرح الآراء واقتراح الحلول وتقديم الشكاوى حول خدمة معينة، حيث يستطيع المستفيد الأول المشاركة في صناعة القرار من خلال مناقشات المبادرات والبرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى مسودة القرارات التي تصدرها الوزارة التي يتم طرحها عبر هذه المنصة.