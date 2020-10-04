عبر 1.4 مليون جولة.. “البلديات” ترفع 23 مليون طن نفايات خلال عام

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الأمانات والبلديات قامت خلال العام الماضي 2019م، برفع (23.090.533) مليون طن نفايات بلدية، و(14.646.689) مليون طن من مخلفات الهدم والبناء من شوارع وطرقات مدن وقرى المملكة.

وأكدت الوزارة، أن فرق الرقابة الميدانية قامت خلال هذه الفترة بتنفيذ (1.357.708) جولة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومعامل الأغذية وجميع الأنشطة الخاضعة لإشتراطات الصحة العامة وصحة البيئة بكافة مناطق ومحافظات المملكة.

وأضافت الوزارة، أنه وفي إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على سلامة الأغذية والمياه من الملوثات، ومتابعتها بشكل دوري، للتأكد من صلاحية ما يقدم للمستهلك، أجرت مختبرات صحة البيئة بالوزارة والأمانات والبلديات تحليلاً كيميائياً وميكروبيولوجياً على (139.672) عينة مواد غذائية خلال العام الماضي.