بينها دولة خليجية.. 3 بلدان عربية تدخل الموجة الثانية لـ #كورونا

دخلت كل من الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والمغرب، الموجة الثانية من جائحة كورونا، بعد تسجيل ارتفاع تصاعدي في عدد الإصابات اليومية خلال أسبوع واحد.

وسجلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، 1041 إصابة، مقارنة بـ 626 حالة، الإثنين الماضي، بزيادة في عدد الحالات بلغت 416 إصابة.

وارتفعت معدلات الإصابة في دولة الأردن، أمس السبت، إلى 1099، مقارنة بأول أمس الجمعة 549، بزيادة بلغت 550 إصابة.

وفي المغرب، شهدت معدلات الإصابات، ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الأخير، بعدما سجلت 2663، أمس السبت، مقارنة بـ 1422 الإثنين الماضي، بفارق 1241 ارتفاع في الإصابات.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، حذرت في وقت سابق، من التهاون في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا التي تأخذ طابعا موسميا في العادة.

ودعت المتحدثة باسم المنظمة، مارجريت هاريس، إلى توخي الحذر في تطبيق الإجراءات لإبطاء عدوى كورونا التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة، فيما تواصل عدة دول فرض إجراءات التباعد الاجتماعي.

ونبهت إلى مغبة التفكير في وجود موجات للفيروس، وقالت: “ستكون موجة كبيرة واحدة. سوف تتفاوت علوا وانخفاضا بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف يلامس قدميك”.