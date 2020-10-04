بالصور.. حالتا وفاة وإصابة شخصين في حادثي “تصادم ودهس” بالباحة

باشرت فرق الهلال الأحمر بالباحة، حادثين منفصلين، نتج عنها وفاتين وإصابتين أحدهما وصفت بالخطيرة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، إن غرفة عمليات الهيئة بالمنطقة، تلقت بلاغا، في تمام 6:49 صباح اليوم الأحد، بوقوع حادث تصادم، بموقع “المندق – مثلث عويرة”.

وأضاف أنه تم توجيه فرقتين من الهلال الأحمر إلى الموقع، وعند الوصول اتضح وجود حالة وفاة، وإصابتين أحدهما خطيرة، وتم التدخل إسعافيا لها ونقلها عن طريق فرقة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى المندق العام، والثانية نقلت عن طريق فرقة الدفاع المدني.

وأفاد “الزهراني”، بورود بلاغ حادث دهس آخر بمحافظة بالجرشي، في تمام الساعة 14:02 مساء اليوم، وتم توجيه فرقة إسعافية لموقع الدهس، وعند وصولها تبين أن المصاب قد فارق الحياة.