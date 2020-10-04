غولدمان ساكس: سعر النفط 50 دولارا للبرميل بموازنة المملكة حتى 2023

قال البنك الاستثماري غولدمان ساكس في تقرير له إن تقديراته تشير إلى أن المملكة العربية السعودية تتوقع في موازنتها المبدئية التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، أن يصل سعر النفط إلى 50 دولاراً للبرميل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال فاروق سوسة المحلل لدى غودمان في لندن إن “استخدام تقديراتنا الخاصة لتقسيم الإيرادات الحكومية وحساباتنا تشير إلى أن الأرقام في ميزانية الدولة مبنية على متوسط لسعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل خلال الفترة من 2020 إلى 2023”.

وتتشابه أرقام غولدمان ساكس تقريبا مع توقعات المجموعة المالية هيرميس، والتي قالت إن سعر النفط في موازنة المملكة خلال العام المقبل يتراوح بين 50 و55 دولاراً للبرميل.

ووفقا لتوقعات غولدمان ساكس، تبدو المملكة متحفظة في توقعاتها لسعر النفط، إذ يتوقع البنك الاستثماري أن ترتفع الأسعار إلى 65 دولارا للبرميل في 2021.