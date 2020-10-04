زوارق إيرانية تحت الإنشاء مخصصة لقطر.. فما قصتها؟

أفادت تقارير وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن السلطات الإيرانية أعلنت صناعة زوارق خاصة يتم تجهيزها لإرسالها مع معدات أخرى إلى قطر.

خطوة صناعة الزواق الإيرانية وإرسالها إلى الدوحة أثارت تساؤلات بشأن الأهداف وخاصة في وقت نمت فيه العلاقات الإيرانية القطرية خلال الفترة الأخيرة وشهدت تعاونا عسكريا بين الجانبين.

في خضم ذلك تحدثت تقارير عربية نقلا عن مواقع موالية لإيران أن الزوارق البحرية الإيرانية التي ستصنع لقطر ستكون مخصصة لأعمال نسخة كأس العالم 2022 المقررة إقامتها في الدوحة.

في حين لم خف عسكريون إيرانيون بارزون الخطوة بين الجانبين لكنهم علقوا على الأمر بأن تلك الزوراق البحرية ستكون مخصصة لأعمال ترفيهية في كأس العالم المقرر إقامته في قطر.