تقارير أمريكية: قطر تضلل العالم بتقاريرها عن #كورونا لإنقاذ المونديال المهدد

كشفت تقرير أمريكية عن تعمد النظام القطري التضليل بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا في البلاد في محاولة إلى إنقاذ مونديال 2022 أو نقله إلى بلد آخر.

وأفاد تقرير لمؤسسة كورنرستون جلوبال أسوشيتس في لندن بأن مذكرة داخلية أعدتها شركة إنشاءات ضخمة في قطر تعمل في مشاريع كأس العالم أثارت مخاوف بشأن إصابة ووفاة العديد من عمالها، دون ذكرهم في التقارير الرسمية الخاصة بالوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، وفقا لفوكس نيوز.

وأضافت المخاوف التي أثيرت تتوافق مع المخاوف بشأن التناقض الواضح بين عدد الإصابات ومعدل الوفيات، حيث أشارت المذكرة الداخلية إلى إعادة جثث المتوفين إلى موطنهم الأصلي في نيبال والهند. وتتعارض هذه الممارسة مع توصيات السلطات الصحية المختلفة حول العالم. ويشير هذا أيضاً إلى أن السلطات القطرية تعمدت التلاعب في البيانات الخاصة بوفيات كوفيد19، وبالتالي تضليل مجتمع الرعاية الصحية العالمي.

تشير الوثيقة، المكونة من 10 صفحات بعنوان «كوفيد -19: هل ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر؟»، إلى أنه «بحلول منتصف أغسطس 2020، عانت قطر أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا في العالم لكل فرد من السكان». وقالت كورنرستون «أعلنت قطر تسجيل 201 حالة وفاة فقط بسبب فيروس كورونا، ما يشير إلى معدل وفيات بنسبة 0.17٪. لكن خبراء الصحة في كورنرستون شككوا في مصداقية أرقام الوفيات في قطر، حيث يبدو أن معدل الوفيات البالغ 0.17٪ أقل من الحقيقة بشكل كبير».

ووفقاً لجامعة جون هوبكنز، التي تتعقب إصابات ووفيات كوفيد -19، فقد سجلت قطر ما لا يقل عن 216 حالة وفاة إجمالية و126339 إصابة. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أصدرت في إبريل / نيسان 2020، لائحة اتهام، قالت فيها إن ثلاثة أعضاء من أمريكا الجنوبية في اللجنة التنفيذية للفيفا 2010 – قبلوا رشاوى للتصويت لقطر لاستضافة المونديال. وأورد تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2019 تفاصيل محنة آلاف العمال الذين يتعرضون للاستغلال من قبل النظام القطري على الرغم من الدعوات لإنهاء ممارسات العمل اللا إنسانية.